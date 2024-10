Putin classifica como 'ilusória' a perspectiva de uma derrota russa na Ucrânia

Os adversários da Rússia "não escondem o seu objetivo de proporcionar ao nosso país uma derrota estratégica", declarou Putin durante a cúpula dos Brics na cidade russa de Kazan, onde Moscou espera forjar uma frente unida das economias emergentes contra as potências ocidentais.

O presidente russo, Vladimir Putin, descreveu a perspectiva de uma derrota russa na Ucrânia como "ilusória" nesta quinta-feira (24), antes da sua primeira reunião com o secretário-geral da ONU, António Guterres, em mais de dois anos.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos afirmam que há soldados norte-coreanos sendo treinados na Rússia para intervir no conflito.

Pouco antes do seu discurso, os deputados russos ratificaram um tratado de defesa com a Coreia do Norte, em meio a relatos de que Pyongyang enviou milhares de soldados à Rússia para uma possível mobilização na Ucrânia.

"Precisamos continuar pressionando por um cessar-fogo em Gaza, retomar a solução de dois Estados e impedir a propagação da guerra no Líbano. Não deve haver mais sofrimento e destruição na Palestina e no Líbano", disse Xi.

O líder russo enfrentou apelos dos seus aliados do Brics para pôr fim ao conflito na Ucrânia, onde Moscou lançou uma ofensiva em fevereiro de 2022.

Os dois líderes encontraram-se pela última vez nas primeiras semanas da ofensiva, quando Guterres viajou para Moscou durante o cerco de Mariupol, no sul da Ucrânia.

O secretário-geral da ONU apelou nesta quinta-feira a uma "paz justa" na Ucrânia e o fim "imediato" das hostilidades em Gaza e no Líbano.

A Ucrânia criticou duramente a decisão de Guterres de se reunir com Putin.

O porta-voz da ONU, Farhan Haq, afirmou que o secretário-geral aproveitaria a reunião com Putin para "reafirmar as suas posições conhecidas sobre a guerra na Ucrânia".

Ele acrescentou que Guterres está pronto para oferecer sua mediação, mas esperaria o momento certo para fazê-lo.

A gestão da ONU foi questionada pelo presidente do Irã, Masud Pezeshkian, que acusou a organização de ser ineficaz para acabar com a guerra no Oriente Médio.

O grupo Brics nasceu em 2009 com quatro membros – Brasil, Rússia, Índia e China – e posteriormente expandiu-se com África do Sul, Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, participa da cúpula em busca de cooperação e investimentos, segundo o presidente.

