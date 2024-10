Petróleo cai ante apelos por desescalada no Oriente Médio

Os preços do petróleo caíram ligeiramente nesta quinta-feira (24), após registrarem alta durante o pregão, graças aos esforços diplomáticos para uma desescalada no Oriente Médio.

A cotação do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, cedeu 0,81%, para 74,38 dólares. O West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano com vencimento para o mesmo mês, recuou 0,83%, para 70,19 dólares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Nas últimas semanas, o petróleo esteve sob pressão e isso se explica, em parte, pelos acontecimentos geopolíticos" no Oriente Médio, explicou Bart Melek, da TD Securities.