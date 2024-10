Parlamento Europeu concede Prêmio Sakharov aos líderes da oposição venezuelana

Metsola destacou que Machado e González representam "todos os venezuelanos, dentro e fora do país, que lutam para restabelecer as liberdades e a democracia diante da injustiça".

Os líderes opositores venezuelanos María Corina Machado e Edmundo González Urrutia foram anunciados nesta quinta-feira (24) como os vencedores do Prêmio Sakharov de Liberdade de Consciência 2024, anunciou a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

A premiação inclui a quantia de 50 mil euros (US$ 53 mil, R$ 301 mil).

O prêmio Sakharov de Liberdade de Consciência é concedido anualmente pelo Parlamento Europeu e homenageia o físico nuclear e dissidente soviético Andrei Sakharov, vencedor do Nobel da Paz de 1975.

Machado e González Urrutia superaram o economista azerbaijano e ativista anticorrupção Gubad Ibadoghlu e os movimentos de mulheres israelenses e palestinas "Mulheres do Sol" e "Mulheres pela Paz", as outras candidaturas finalistas.

Em junho de 2023, ela teve os direitos políticos cassados por um período de 15 anos, mas ainda assim venceu as primárias da Plataforma Unitária por ampla maioria e virou a candidata à presidência do bloco para as eleições de julho de 2024.

- Crise após as eleições -

Como estava proibida de disputar as eleições, a candidatura foi recusada e em seu lugar concorreu o ex-diplomata Edmundo González Urrutia. Apesar do cenário, Machado continuou sendo a principal figura da oposição a Maduro.