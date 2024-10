Países da Commonwealth pedem ao Reino Unido reparações por passado imperial

Diversos países da Commonwealth pediram nesta sexta-feira (25, noite de quinta em Brasília) ao rei Charles III que o Reino Unido reconheça e repare as brutalidades do Império Britânico, em especial as vinculadas ao comércio de escravos do qual a Coroa se beneficiou durante séculos.

Líderes desta comunidade de 56 países, em sua maioria ex-colônias britânicas, se reuniram em uma cúpula em Apia, a capital de Samoa, que deveria se concentrar em questões da atualidade como a mudança climática.

Mas o encontro acabou sendo eclipsado pela história, com vários países africanos, caribenhos e oceânicos reivindicando a Londres compensações financeiras ou, pelo menos, ações políticas pelo passado colonial.