Novo premiê japonês enfrenta o risco de perder maioria em eleições antecipadas

"Esta é uma tentativa de criar um novo Japão, que mudará drasticamente a natureza da sociedade japonesa", disse. "Para concretizar esta grande mudança com ousadia, precisamos da confiança do povo", disse o premiê.

Ishiba assumiu o cargo e convocou as eleições há menos de um mês, após uma votação apertada em que foi o escolhido para assumir a presidência do Partido Liberal Democrático (PLD), que governou o Japão de forma quase ininterrupta durante as últimas sete décadas.

O novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, enfrenta o risco de um resultado ruim em sua aposta de convocar eleições antecipadas, para o próximo domingo (27), nas quais o partido que governa o país pode perder a maioria parlamentar pela primeira vez em 15 anos.

A situação fica ainda mais complicada devido à popularidade de Yoshihiko Noda, o novo líder do opositor Partido Democrático Constitucional (PDC) e ex-primeiro-ministro que, assim como Ishiba, tem 67 anos.

Algumas pesquisas sugerem que mesmo com o seu aliado minoritário de coalizão, o partido Komeito, o PLD não conseguiria um número suficiente para formar um governo.

Mas as pesquisas indicam que o PLD pode ficar um pouco abaixo das 233 cadeiras que representam a maioria na Câmara Baixa pela primeira vez desde 2009. Atualmente, o partido tem 256 deputados.

A posição de Noda "é bastante similar à do PLD. Ele é basicamente um conservador", explica AFP Masato Kamikubo, cientista político da Universidade Ritsumeikan.

O Japão enfrenta desafios importantes, incluindo a crise demográfica. A previsão indica que a população do país diminuirá quase um terço nos próximos 50 anos e muitos setores já enfrentam dificuldades para encontrar mão de obra.

A quarta maior economia do planeta enfrenta uma estagnação e a desvalorização do iene encareceu os preços dos produtos importados nos últimos anos, em particular os combustíveis fósseis, ainda predominantes na geração de energia.

As pesquisas destacam que a principal preocupação dos eleitores é inflação. Além disso, um escândalo de financiamento no PLD derrubou a popularidade do antecessor de Ishiba, Fumio Kishida, que passou três anos como chefe de Governo.