Lionel Messi é finalista do prêmio de MVP da MLS

O argentino ficou afastado por cerca de três meses devido à convocação para a Copa América de 2024 e a uma lesão no tornozelo que sofreu justamente na final daquele torneio, em que a Argentina conquistou o bicampeonato ao vencer a Colômbia.

Messi, de 37 anos, disputou 19 partidas na temporada regular com um total de 1.485 minutos, nas quais marcou 20 gols e deu 16 assistências.

O astro Lionel Messi é um dos cinco finalistas do prêmio MVP (jogador mais valioso) da temporada 2024 da liga norte-americana, anunciou nesta quinta-feira (24) a Major League Soccer (MLS).

O Inter Miami terminou a temporada regular com 74 pontos graças a um "hat-trick" do campeão mundial na vitória por 6 a 2 sobre o New England Revolution na última rodada, estabelecendo um novo recorde de pontos para a liga norte-americana.

Além disso, Messi conseguiu superar o compatriota Gonzalo Higuaín e o equatoriano Leonardo Campana e se tornou o maior artilheiro da história do Inter Miami, com 33 gols.

Ao lado de Messi, aparecem na lista dos cinco finalistas de 2024 seu companheiro uruguaio Luis Suárez (Inter Miami), o brasileiro Evander (Portland Timbers), o colombiano José 'Cucho' Hernández (Columbus Crew) e o vencedor da Chuteira de Ouro, Christian Benteke (DC United).