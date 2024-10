Kamala faz campanha na Geórgia com Obama e Bruce Springsteen

- 'Em segundos' -

Em entrevista de rádio, Trump anunciou que, se for eleito, vai demitir "em segundos" o promotor especial que supervisiona seus problemas judiciais. Segundo Kamala, seu adversário está exausto: “A parte triste disso é que ele tenta ser presidente dos Estados Unidos, provavelmente o trabalho mais difícil do mundo, e está exausto.”

Na tarde de hoje, Kamala vai dividir o palco pela primeira vez com o ex-presidente Barack Obama, que suou a camisa sozinho nos últimos dias para que ela se torne a primeira mulher à frente do país. Ela estará acompanhada do roqueiro Bruce Springsteen, apelidado "O Chefe", cujas músicas sobre a classe trabalhadora o tornaram um dos artistas mais populares do país.