Japão quer organizar Mundial de 2031 para impulsionar seu futebol feminino

"Gostaríamos de melhorar a qualidade do futebol feminino no Japão", declarou o dirigente da Associação Japonesa de Futebol (JFA) na sede da instituição, em Tóquio, diante de uma enorme foto da seleção que se sagrou campeã mundial em 2011.

O Japão, campeão mundial de futebol feminino de 2011, quer organizar a edição do torneio de 2031 com o objetivo de dar um novo impulso à modalidade no país, hoje superada pela Europa e pela América do Norte, explicou à AFP o presidente da Federação Japonesa de Futebol, Tsuneyasu Miyamoto.

A WE League só foi lançada em 2021 e ainda está longe de gerar o mesmo interesse ou de atrair as mesmas cifras que os seus equivalentes europeus ou americanos.

Miyamoto, que como jogador atuou na Europa pelo austríaco RB Salzburg, quer que a cultura do futebol se consolide em seu país.

"Eles têm uma cultura futebolística, o futebol faz parte da sua vida cotidiana", diz ele sobre o tempo que passou na Áustria, lamentando que o Japão "não tenha sabido como construir esse tipo de comunidade".

Em 2002, quando era capitão da seleção nacional, o Japão co-organizou a Copa do Mundo masculina com a Coreia do Sul, um grande sucesso popular que ele espera replicar com a Copa do Mundo feminina em 2031.