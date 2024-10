Hezbollah é o 'maior defensor do Líbano' ante Israel, diz líder supremo iraniano

O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta quinta-feira (24) que o Hezbollah, que conta com apoio militar e financeiro do Irã, é o "maior defensor do Líbano" contra Israel, que bombardeia o país para neutralizar o movimento islamista.

Em 23 de setembro, o Exército israelense lançou uma campanha de bombardeios aéreos intensos contra redutos do Hezbollah no Líbano e realiza, desde 30 de setembro, operações terrestres no sul.

Desde então, pelo menos 1.552 pessoas morreram no país, segundo um balanço da AFP feito com base em dados oficiais, enquanto a ONU registrou cerca de 800.000 deslocados.