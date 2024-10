Harris vai à Geórgia com Obama, enquanto Trump compara UE a 'uma mini China'

Não é uma tarefa fácil. Segue empatada nas pesquisas com ele, dentro da margem de erro, especialmente nos sete estados-chaves que podem decidir o resultado.

Kamala Harris faz camapanha nesta quinta-feira (24) com Barack Obama e o roqueiro Bruce Springsteen na Geórgia após chamar de fascista seu rival, Donald Trump, que comparou a União Europeia com "uma mini China" a nível comercial.

A candidata democrata de 60 anos estará pela primeira vez no palco com o ex-presidente Barack Obama, que já suou a camisa sozinho durante os últimos dias para que ela se torne a primeira mulher à frente do país.

Ela estará acompanhada pelo roqueiro Bruce Springsteen, apelidado "O Chefe", cujas músicas sobre a classe trabalhadora o tornaram um dos artistas mais populares do país.

Esta semana, Harris insiste mais do que nunca que Trump nunca aceitou sua derrota eleitoral em 2020 para Joe Biden e não deu garantias de que vai reconhecer os resultados daqui a 12 dias.