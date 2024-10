Famílias de reféns pedem a Netanyahu e ao Hamas que cheguem a um acordo sobre os cativos de Gaza

O Fórum das Famílias, principal associação de familiares de reféns detidos em Gaza, pediu nesta quinta-feira (24) ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que chegue a um acordo com o Hamas para a sua libertação após o anúncio de novas discussões com vistas a uma trégua no território palestino.

"Solicitamos que o primeiro-ministro israelense conceda à sua equipe de negociadores plena autoridade para chegar a este acordo. O tempo é essencial para os reféns", afirmou o Fórum em comunicado.

Também instou "os líderes internacionais a exercerem pressão máxima sobre o Hamas para aceitar este acordo e acabar com a catástrofe humanitária".