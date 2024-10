EUA e Catar anunciam novas negociações para trégua em Gaza

Estados Unidos e Catar anunciaram, nesta quinta-feira (24), que serão retomadas as negociações indiretas para um cessar-fogo entre o Hamas e Israel em Gaza, durante uma visita do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, a Doha. "Falamos sobre as opções para aproveitar este momento e sobre os próximos passos para fazer o processo avançar, e acredito que nossos negociadores se reunirão nos próximos dias", disse Blinken em Doha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao lado do primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani, Blinken afirmou que ambos procuram um plano "para que Israel possa retirar-se [de Gaza], para que o Hamas não possa se reconstituir e para que o povo palestino possa reconstruir as suas vidas e reconstruir o seu futuro".

Al Thani disse, por sua vez, que "uma equipe de negociadores americanos viajará para Doha junto com uma equipe de negociadores israelenses e discutirá como conseguir um avanço nessas negociações". O primeiro-ministro do Catar afirmou que "retomou o contato" com representantes do gabinete político do Hamas, com sede em Doha, após a morte do seu líder Yahya Sinwar em um bombardeio israelense em 16 de outubro. O Catar é, ao lado dos Estados Unidos e do Egito, um dos países mediadores na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

O conflito começou com o ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Até o momento, apenas um cessar-fogo de uma semana foi alcançado em novembro de 2023, durante o qual o Hamas libertou 105 reféns israelenses sequestrados em 7 de outubro, em troca de 240 prisioneiros palestinos que estavam detidos em Israel. Mas a morte de Sinwar reavivou a esperança de que as negociações serão retomadas. O líder do Hamas era considerado um obstáculo nas negociações.