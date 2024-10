Deputados russos ratificam tratado de defesa mútua com a Coreia do Norte

O texto foi aprovado por 397 deputados da Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo, e será enviado ao Conselho da Federação - a Câmara Alta - para votação, antes do envio ao presidente Putin para sua promulgação.

O Tratado de Associação Estratégica Integral entre Rússia e Coreia do Norte foi assinado em 19 de junho, durante uma visita do presidente russo Vladimir Putin à capital norte-coreana.

Os deputados russos ratificaram nesta quinta-feira (24) por unanimidade um tratado de defesa mútua com a Coreia do Norte, em meio a acusações ocidentais de que Pyongyang envia milhares de soldados à Rússia.

O artigo 4 do tratado prevê assistência militar imediata em caso de agressão armada por parte de terceiros países.

O Exército ucraniano controla centenas de quilômetros quadrados de território russo desde o início de sua ofensiva surpresa na região de Kursk.

Ao mesmo tempo, as tropas russas prosseguem com o avanço no leste da Ucrânia.