Daniel Chapo, do partido no poder, é eleito presidente de Moçambique

O candidato do partido no poder em Moçambique, Daniel Chapo, foi eleito presidente, anunciou a comissão eleitoral do país africano nesta quinta-feira (24), duas semanas após as eleições de 9 de outubro que, segundo observadores internacionais, registraram irregularidades.

Chapo, do marxista Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder desde a independência desta ex-colônia portuguesa em 1975), obteve 70,67% dos votos, frente aos 20,32% de seu principal adversário, Venâncio Mondlane, segundo dados oficiais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A participação nas eleições foi considerada baixa, com apenas 43,48% dos inscritos.