Betis cede empate para o Copenhague (1-1) na Liga Conferência

O Betis deixou escapar a vitória na reta final e só conseguiu empatar em casa por 1 a 1 com o Copenhague, nesta quinta-feira (24), na partida da segunda rodada da Conference League.

A equipe andaluza abriu o placar no início da partida, com um golaço do marroquino Ez Abde logo aos 7 minutos. Mas um pênalti cometido pelo lateral-direito Héctor Bellerín permitiu ao time dinamarquês, através do holandês Kevin Diks, empatar aos 77 minutos.

Este resultado deixou um gosto amargo para o Betis, que havia perdido na primeira rodada na Polônia para o Légia Varsóvia e que soma apenas um ponto em seis possíveis.