Aeroporto na Nova Zelândia impõe limite de 3 minutos aos abraços de despedida

Um aeroporto da Nova Zelândia impôs um limite de três minutos aos abraços de despedida, o que provocou um debate o tempo sobre quanto tempo o momento de adeus deve durar.

A direção do aeroporto internacional da cidade de Dunedin, sul do país, afirmaram que ficaram surpresos com a repercussão da nova regra imposta para a área de desembarque de carros.

"Para manter as coisas fluindo suavemente, instalamos uma nova sinalização, incluindo a placa 'Tempo máximo de abraço de 3 minutos'", afirmou o diretor executivo do aeroporto, Daniel De Bono.