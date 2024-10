Viagem a Trujillo, o pico da extorsão no Peru

Foi em Trujillo, em 2006, que as gangues iniciaram a chantagem violenta, começando com a cobrança de uma “cota” para transportar trabalhadores, diz o ex-ministro da segurança Ricardo Valdés.

Escondidos no telhado da casa do outro lado da rua, três homens uniformizados observam a cena. “Aqui vivem os 'Cortadedos'”, sussurra Revoredo, chefe de uma unidade especial que combate a extorsão nessa cidade de pouco mais de um milhão de habitantes.

Nas sombras, o coronel Victor Revoredo, de pistola em punho, coordena o destacamento policial em frente ao seu alvo: um barraco onde ele acredita que “Cortadedos”, o extorsionário mais procurado de Trujillo, no norte do Peru, está preso.

Suas vítimas não são mais apenas os ricos ou as grandes empresas, mas também o mercado de bens e serviços nas periferias urbanas, onde reina a informalidade - que no Peru como um todo é de cerca de 70% - e onde a presença do Estado é fraca.

Tudo começa com uma mensagem no celular da vítima: “Se você não quiser que o sangue escorra, seremos práticos e você colaborará com 20.000 soles” (pouco mais de 5.000 dólares ou 28 mil reais), diz uma das mensagens compartilhadas pelo pai de um empresário assassinado em Trujillo.

As gangues dão as coordenadas para o depósito. Se isso não for feito, eles dinamitam ou atiram nas fachadas das casas ou estabelecimentos, de acordo com vários testemunhos coletados pela AFP.

É uma “pandemia criminosa”, diz o Coronel Revoredo, que desde abril está encarregado da estratégia contra organizações como Los Pulpos e La Jauría, as principais gangues de extorsão em Trujillo, a terceira maior cidade do Peru.