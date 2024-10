UE 'muito perto de fechar' acordo com o Mercosul, segundo Pedro Sánchez

A União Europeia está "muito perto de fechar" um acordo de livre comércio com o Mercosul, afirmou nesta quarta-feira (23) o presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, apesar de a França continuar considerando-o inaceitável.

"Estamos muito perto de fechar esse acordo", declarou o líder socialista, firme defensor deste polêmico acordo comercial, durante um fórum econômico na cidade portuguesa de Faro.

"Temos dois eventos-chave: (...) a cúpula do G20 em novembro, no Rio de Janeiro, e também a cúpula do Mercosul, em dezembro deste ano. Portanto, vamos trabalhar para materializar" o acordo, sublinhou.