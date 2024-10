Turquia: várias pessoas morrem em aparente ataque terrorista perto de Ancara, diz ministro

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya , disse que um ataque às instalações da empresa turca aeroespacial e de defesa Turkish Aerospace Industries (TUSAS), nesta quarta-feira, 23, deixou várias pessoas mortas ou feridas.

Ali Yerlikaya não forneceu mais detalhes sobre o ataque à Tusas, nos arredores da capital Ancara. "Infelizmente, temos mártires e pessoas feridas após o ataque", disse Yerlikaya no X.

Não estava claro quem poderia estar por trás do ataque. Militantes curdos, o grupo Estado Islâmico e extremistas de esquerda realizaram ataques no país no passado.