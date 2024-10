Thiago Wild é eliminado na 1ª rodada do ATP 500 de Viena

O tenista brasileiro Thiago Wild, número 78 do mundo, foi eliminado do ATP 500 de Viena na primeira rodada, derrotado pelo russo Karen Khachanov (N.24) nesta quarta-feira (23).

Kachanov fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 27 minutos.

Com a derrota de Wild, tenista brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP, o país fica sem representantes no torneio de Viena.