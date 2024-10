Tesla tem resultados melhores do que o esperado no 3T

A fabricante americana de veículos elétricos Tesla teve resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre. O lucro líquido da empresa foi de US$ 2,18 bilhões, 17% maior do que no mesmo período do ano passado. Diluído por ação, isso significa US$ 0,72, um aumento de 9%. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O resultado foi melhor do que o esperado segundo o consenso reunido pela FactSet, que previa um lucro de US$ 2,01 bilhão e US$ 0,60 por ação. O papel da Tesla subia 7,45% nas negociações eletrônicas pós-fechamento.

A receita da empresa foi de US$ 25,1 bilhões, um crescimento de 8%. “Tivemos bons resultados no terceiro trimestre, com crescimento das entregas tanto mês a mês quanto em relação ao ano passado. Como resultado, tivemos um volume recorde" de vendas para um terceiro trimestre, ressaltou a fabricante. O grupo explicou que o preço médio de venda de seus veículos foi mais baixo, devido a promoções e opções de financiamento “atraentes". Também ressaltou que os resultados foram beneficiados por custos menores por unidade, devido à queda dos preços dos materiais e do frete. No começo do mês, a Tesla anunciou vendas mundiais em linha com as expectativas no terceiro trimestre, com 462.890 veículos entregues. No mesmo período, fabricou 469.796 veículos.