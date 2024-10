Sementes palestinas chegam à 'Arca de Noé vegetal' no Ártico

Enterrada em túneis escavados em uma montanha, a pouco mais de 1.000 quilômetros do Polo Norte, a Reserva Mundial de Sementes de Svalbard - seu nome oficial - tem como objetivo proteger a biodiversidade de desastres naturais, guerras, mudanças climáticas, doenças e erros humanos.

Mais de 30.000 amostras de um número recorde de 23 organizações de 21 países foram adicionadas à vasta coleção no arquipélago norueguês de Svalbard (Spitzberg), anunciou nesta quarta-feira (23) o Crop Trust, parceiro do projeto.

A "Arca de Noé vegetal", a maior reserva mundial de sementes localizada no Ártico, cresceu com a chegada de dezenas de milhares de sementes, incluindo sementes palestinas, ao mesmo tempo em que Gaza enfrenta a guerra e a fome.

De acordo com o Crop Trust, uma nova entrega de sementes está programada para fevereiro de 2025 do Sudão, outro país devastado pela guerra e pela fome.

Entre as sementes depositadas na terça-feira estavam amostras de 21 espécies de origem palestina (verduras, painço, ervas) fornecidas pela ONG local Union of Agricultural Work Committees (UAWC).

Inaugurado em 2008 com financiamento da Noruega, esse conjunto de três câmaras frias e resistentes abriga atualmente cerca de 1,3 milhão de amostras que seus proprietários podem retirar a qualquer momento para preservação.

“As mudanças climáticas e os conflitos ameaçam a infraestrutura e afetam a segurança alimentar de mais de 700 milhões de pessoas em mais de 75 países em todo o mundo”, disse Stefan Schmitz, diretor da fundação.

“Os bancos de genes estão intensificando seus esforços para proteger as coleções de sementes, e temos orgulho de apoiá-los em seus esforços.

Distante das zonas de conflito e localizada a uma altitude que a protege do aumento do nível do mar, a reserva de sementes é desenhada para resistir a desastres.