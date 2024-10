Profissionais de transporte e comerciantes protestam contra extorsões no Peru

"Não há solução, continua havendo mortos. Os delinquentes deram uma resposta mais rápida do que a polícia, a extorsão continua", disse à AFP Martín Valeriano, presidente da Associação Nacional de Integração de Profissionais do Transporte.

"Hoje, vários irmãos e irmãs participam de uma paralisação. Nós nos solidarizamos por sua preocupação com um Peru mais seguro e dizemos a eles que não cessaremos na tarefa de combater a delinquência com ações de inteligência e operações da polícia", disse a presidente Dina Boluarte.

Quadrilhas do crime organizado cobram até 50.000 sóis (aproximadamente R$ 77.000) por mês das empresas de transporte. Quando elas se recusam, atacam os veículos a tiros, inclusive com passageiros a bordo.

Entre as regiões com mais denúncias de extorsão estão Lima, com 5.708, e La Libertad, com 3.469.

