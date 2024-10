Primeiro-ministro britânico nega alegação de Trump sobre interferência em eleição

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, rejeitou a alegação da campanha de Donald Trump de que o Partido Trabalhista está interferindo ilegalmente na eleição presidencial dos EUA.

Uma declaração no site de Trump na noite de terça-feira, 22, disse que uma queixa oficial havia sido apresentada à Comissão Eleitoral Federal contra o Partido Trabalhista e a campanha da vice-presidente Kamala Harris, alegando "contribuições ilegais de campanhas estrangeiras e interferência em nossas eleições".

A reclamação se referia a reportagens sobre reuniões entre funcionários do Partido Trabalhista e do Partido Democrata e a uma publicação no LinkedIn, agora excluída, na qual um funcionário do Reino Unido disse que havia "quase 100 pessoas do Partido Trabalhista indo para os EUA" para visitar estados decisivos.