Os gorilas-ocidentais se deslocam em grupo após uma espécie de 'votação'

Com seus 160 quilos, o dobro do peso da fêmea, e seu status dominante, teoricamente era ele quem decidia os movimentos do grupo. Porém, um estudo de Lara Nellissen, doutorando na Universidade Suíça de Neuchâtel, publicado na revista Proceedings B, contraria este cenário.

O estudo, supervisionado por Shelly Masi, primatologista do Museu Nacional de História Natural, levou Nellissen à reserva protegida Dzanga Sangha, no sudoeste da República Centro-Africana.

A equipe de pesquisadores observou um aumento significativo nas vocalizações do grupo nos cinco minutos anteriores aos deslocamentos. "É plausível que os grunhidos funcionem como 'votos' em um projeto comum", segundo o estudo.

Todos os adultos iniciaram pelo menos um deslocamento, afastando-se consideravelmente do grupo, sendo seguidos pelos demais dois terços dos casos.

Esta iniciativa foi observada com mais frequência em gorilas de alto escalão, especialmente "dorsos prateados". O comportamento coincide com o papel atribuído aos "mais velhos", que supostamente conhecem melhor as fontes de recursos do que os outros.