Operação no Iraque mata comandante do Estado Islâmico e outros oito oficiais do grupo

O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia al-Sudani, anunciou que o líder do Estado Islâmico Jassim al-Mazroui Abu Abdul Qader foi morto junto com outros oito oficiais do grupo durante uma operação realizada por forças antiterrorismo e pelo serviço de segurança nacional na Província de Salahuddin. "Não há lugar para terroristas no Iraque, e nós os perseguiremos até seus esconderijos e os eliminaremos", disse al-Sudani.

Autoridades dos Estados Unidos disseram que dois soldados americanos ficaram feridos no ataque realizado na noite da segunda-feira, 21. A ação foi conduzida por forças americanas e iraquianas. O governo dos Estados Unidos não confirmou a morte de Qader, por estar aguardando um exame de identificação do corpo. Fonte: Associated Press.