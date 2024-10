Obama usa o correio para antecipar seu voto

Na gravação, Obama fez questão de mostrar que votar é um processo fácil e seguro. "Eu acredito no Serviço Postal dos Estados Unidos para concluir isso", diz ele no vídeo.

Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, afirmou que já votou pelo correio nas eleições presidenciais em curso no país. Na terça-feira, 22, Obama publicou no X um vídeo em que mostra o seu processo de votação, desde o preenchimento da cédula até o envio pelo correio.

No caminho da sua casa até a caixa do correio, Obama cumprimenta seus vizinhos nas ruas de Chicago. Após colocar a cédula na caixa, ele coloca em sua roupa um adesivo escrito "Eu votei!".

O evento com Obama e Eminem acontece poucos dias antes do início da votação antecipada em Michigan. Os democratas têm esperança de que o evento empolgue os eleitores. A participação eleitoral em Detroit, bastião democrata de longa data, será crucial para determinar quem vence no Estado em novembro, quando Michigan se tornará uma das poucas áreas sem preferência política clara que determinarão o resultado da eleição presidencial e o controle do Senado.

No evento, Obama afirmou que Trump não é apto para o cargo e citou como exemplo vários incidentes recentes, como o evento em que Trump decidiu realizar algo como um show improvisado, dançando ao som de várias músicas por cerca de 40 minutos em vez de responder às perguntas dos eleitores.

"Se seu avô estivesse agindo dessa forma, você ficaria preocupado", disse Obama. "Esta é uma pessoa que quer poder absoluto. Não precisamos descobrir como seria um Donald Trump mais velho e louco, sem limitações. Os Estados Unidos estão prontos para virar a página". Com informações da Associated Press.