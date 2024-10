Guainía, a região colombiana que decora os aquários do mundo

Rojas é um dos principais comerciantes de peixes ornamentais da cidade de Inírida (sudeste), capital do departamento de Guainía. Há 50 anos ele se dedica a este negócio, que descreve como "muito bonito" e “arriscado”.

O comerciante mantém os peixes em tanques com grades para protegê-los de pássaros predadores. Em seguida, ele os vende para exportadores localizados em Bogotá, de onde os peixes viajam para as principais cidades dos Estados Unidos, Ásia e Europa.

Entre a antologia de peixes estão as sapuaras, que são “bonitas, mas mal-humoradas”.

Também os minúsculos cardeais, que flutuam silenciosamente em grupos e parecem emitir uma luz fluorescente. E, é claro, o escalar, “a joia da coroa”, um bumerangue com barbatanas longas e finas presas a um corpo redondo, quase plano, não maior que um porta-copos.

A variedade Altum, que só ocorre nessas águas, tem veias pretas e vermelhas que as tornam procuradas por colecionadores. Rojas as compra pelo equivalente a dois dólares (valor em 11,3 reais na cotação atual). Depois de passar por vários intermediários, elas chegam ao mercado americano, onde valem até US$ 150 cada (valor em 854 reais na cotação atual).