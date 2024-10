EUA: Sanções contra Rússia continuarão até que se pague preço por destruição da Ucrânia

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, reforçou nesta quarta, 23, o apoio americano à Ucrânia a disse que a ajuda ao país é também uma forma de "apoiar a Otan como um todo".

As falas foram feitas em reunião bilateral com o ministro das finanças da Ucrânia, Sergii Marchenko, no Departamento do Tesouro. Ambos participaram de uma cerimônia de assinatura, na qual os EUA reafirmaram que concederão um empréstimo de US$ 20 bilhões à Ucrânia, pago com os lucros dos ativos soberanos da Rússia, e não com novos dólares de impostos americanos ou ucranianos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A secretária do Tesouro também comentou que duras sanções devem continuar sobre a Rússia até que o país "pague o preço pela destruição da Ucrânia".