Dirigente do Hamas discute na Rússia meios para 'deter' a guerra em Gaza

Uma autoridade do Hamas chegou, nesta quarta-feira (23), em Moscou à frente de uma delegação para discutir sobre os meios de "deter" a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino em Gaza, informou à AFP uma fonte do grupo.

O dirigente, Musa Abu Marzuk, se reunirá com as autoridades russas para discutir "as formas de deter a agressão e a guerra contra Gaza e na região" e sobre os esforços da Rússia para unificar as facções palestinas, disse a fonte, sob anonimato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Abu Marzuk é membro do gabinete político do Hamas, com sede no Catar, e é considerado uma figura pragmática em relação às negociações, aberto à possibilidade de um cessar-fogo a longo prazo com Israel.