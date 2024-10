Cruzeiro fica no empate em casa com Lanús (1-1) na ida da 'semi' da Sul-Americana

O atacante Kaio Jorge, de 22 anos, colocou o time mineiro na frente ao aproveitar um rebote na área no início do segundo tempo (50').

O Cruzeiro empatou com o argentino Lanús em 1 a 1 no Mineirão em Belo Horizonte nesta quarta-feira (23), resultado que deixa em aberto a semifinal da Copa Sul-Americana.

"Começamos o jogo abaixo do esperado. Eles marcaram muito bem. Temos plenas condições de nos classificar", garantiu Kaio Jorge após a partida.

O técnico Fernando Diniz ainda luta por sua primeira vitória no comando do Cruzeiro. Ele assumiu há um mês e acumula uma derrota e quatro empates.

O jogo começou com um atraso de quinze minutos porque a fumaça dos sinalizadores, com os quais a torcida local recebeu seu time, afetou a visibilidade no Mineirão.