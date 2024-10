Coreia do Norte enviou 'milhares de soldados' à Rússia, afirma EUA

Pyongyang e Moscou se aproximaram desde a invasão russa à Ucrânia em 2022, enquanto Seul e Washington denunciam que o líder norte-coreano, Kim Jong Um, tem enviado armas para serem utilizadas no conflito.

Milhares de soldados da Coreia do Norte estão na Rússia para receber treinamento, informaram os Estados Unidos nesta quarta-feira (23), um movimento que Kiev e seus aliados ocidentais temem que se transforme em um grande desdobramento de tropas de Pyongang para apoiar a invasão russa à Ucrânia.

"A Rússia está sofrendo baixas extraordinárias no campo de batalha todos os dias. Se a Rússia precisa recorrer às tropas norte-coreanas em busca de mão de obra, isso é um sinal de desespero e não de força por parte do Kremlin", acrescentou a mesma fonte.

No entanto, o envio de tropas para apoiar o exército russo — que está sofrendo grandes baixas no leste da Ucrânia — seria uma escalada significativa desse apoio e um alerta por parte de Kiev e seus aliados.

"Por favor, esclareçam isso com Pyongyang", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, em uma coletiva de imprensa.

Os meios de comunicação estatais da Coreia do Norte não se pronunciaram desde que a agência de espionagem da Coreia do Sul disse na semana passada que Pyongyang havia enviado um contingente de 1.500 soldados à cidade russa de Vladivostok.

"O que exatamente estão fazendo? Isso ainda está por ser visto", disse Austin a jornalistas, segundo um vídeo com suas declarações publicado pelo Washington Post.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou mais cedo que Washington tem provas da presença de soldados da Coreia do Norte na Rússia.

A porta-voz da OTAN, Farah Dakhlallah, indicou que países "aliados confirmaram evidências do desdobramento de tropas norte-coreanas na Rússia", mas não identificou quais nações.

"Se essas tropas estão destinadas a combater na Ucrânia, isso marcaria uma escalada significativa no apoio da Coreia do Norte à guerra ilegal da Rússia e outro sinal das perdas significativas da Rússia no campo de batalha", expressou Dakhlallah em um comunicado.

- Preocupação internacional -