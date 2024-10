Coreia do Norte envia 1.500 soldados adicionais à Rússia, afirma inteligência sul-coreana

A Coreia do Norte enviou 1.500 soldados adicionais à Rússia, afirmou nesta quarta-feira (23) a agência de inteligência sul-coreana, que prevê um total de 10.000 soldados mobilizados no país até dezembro.

"Consideramos que 1.500 soldados adicionais foram enviados à Rússia", o que eleva a quase 3.000 militares atualmente no país", declarou o legislador Park Sun-won, membro do comitê parlamentar de inteligência, após um encontro com o Serviço de Inteligência Nacional (NIS).

Ele acrescentou que o "envio planejado de quase 10 mil soldados da Coreia do Norte deve ser concluído até dezembro".