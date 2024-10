Chefe jesuíta confirma envolvimento de sacerdotes com pedofilia e acobertamento na Colômbia

Llano já tinha denunciado o caso em 2014 ao então chefe da comunidade na Colômbia, Francisco de Roux, uma figura muito conhecida no país por suas gestões pela paz. Alguns anos depois, fez o mesmo diante do sacerdote alemão Hans Zollner, professor na Universidade Gregoriana de Roma e próximo do papa Francisco.

"Passaram quase 50 anos desde os acontecimentos, 10 anos quase desde a denúncia ao padre De Roux e sete anos desde que me encontrei com o padre Zollner e lhe disse que comentasse ao papa Francisco. E nada aconteceu", reclamou um irritado Llano durante o fórum, ao qual compareceu Zollner, e que ficou registrado em vários vídeos.

Segundo o padre Hermann Rodríguez, De Roux "castigou" o abusador destituindo-o de seu cargo na Universidade Javeriana de Bogotá e o transferindo para "uma casa de onde não podia sair".