Brics mostra preocupação com conflitos no Oriente Médio, mas apenas menciona guerra na Ucrânia

Países do Brics afirmaram estar "extremamente preocupados com os conflitos contínuos no Oriente Médio e no norte da África", em declaração divulgada nesta quarta-feira, 23, no âmbito da cúpula de líderes em Kazan, na Rússia. O documento, entretanto, apenas menciona a guerra na Ucrânia ao reiterar "posições nacionais" e pedir por uma solução diplomática e pacífica do conflito, sem especificar detalhes.

Especificamente no Oriente Médio, o Brics defendeu um cessar-fogo "imediato e permanente" na Faixa de Gaza, com a libertação de todos os prisioneiros e reféns dos dois lados, além da implementação da "solução de dois Estados" e convivência pacífica entre Palestina e Israel. O comunicado condena os ataques israelenses em áreas residenciais no sul do Líbano e pede que a soberania do país seja preservada para garantir a estabilidade do Oriente Médio, evitando novas escaladas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O grupo também defendeu uma solução pacífica para disputas geopolíticas em nível internacional, apontando preocupação com o aumento da violência e dos conflitos.