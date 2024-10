Brest e Leverkusen empatam (1-1) e mantêm invencibilidade na Champions

O Bayer Leverkusen, atual campeão alemão, empatou em 1 a 1 com o Brest nesta quarta-feira (23), em Guingamp, na França, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, um resultado que mantém as duas equipes invictas até aqui na competição.

Jogando fora de casa, o Leverkusen abriu o placar com o meia-atacante Florian Wirtz aos 24 minutos, mas o Brest empatou ainda no primeiro tempo com um belo gol de Pierre Lees-Melou (39').

Tanto os alemães como os franceses somam sete pontos nesta fase de liga da Champions, com duas vitórias e um empate. As duas equipes ocupam a zona de classificação direta para as oitavas de final da competição.