Blinken pede que Israel busque acordo por cessar-fogo após ter atingido a maioria dos objetivos

Ele falou antes de viajar de Israel para a Arábia Saudita em sua 11ª visita à região desde o início das tensões com o Hamas. Sirenes de ataque aéreo soaram em Tel Aviv pouco antes de sua partida, quando Israel interceptou dois projéteis disparados do Líbano.

Enquanto isso, autoridades dos EUA, Israel e Egito confirmaram que uma proposta para um cessar-fogo limitado e libertação de reféns foi discutida nos últimos dias.

Os Estados Unidos veem uma nova oportunidade de reavivar os esforços de cessar-fogo após a morte do principal líder do Hamas, Yahya Sinwar, pelas forças israelenses em Gaza na semana passada. Mas não há indícios de que as partes em guerra tenham modificado suas demandas desde que as negociações pararam no verão.

Também não houve nenhum sinal imediato de um avanço após Blinken se encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e outras autoridades israelenses na terça-feira.