Venezuela perseguirá 'traidores da pátria' após prisão de 'czar do petróleo', diz ministro

O ministro de Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, garantiu, nesta terça-feira (22), que o governo do presidente Nicolás Maduro vai perseguir quem incorrer em "traição à pátria" após se referir à prisão do ex-czar do petróleo Pedro Tellechea.

O coronel do Exército, de 48 anos, foi preso no domingo, acusado de vínculos com uma "empresa controlada pelo serviço de inteligência" dos Estados Unidos, informou o Ministério Público venezuelano na segunda-feira.

"O Estado venezuelano condena absolutamente qualquer ação ou ato de corrupção, e não apenas condena, mas perseguirá até as últimas consequências qualquer tentativa de traição à pátria", disse Cabello em entrevista coletiva em Caracas.