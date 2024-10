TEDH condena a Rússia por legislação sobre 'agentes estrangeiros'

O tribunal também considerou que a legislação tem o objetivo de "punir e intimidar, em vez de satisfazer uma suposta necessidade de transparência ou imperativos legítimos de segurança nacional".

Após a invasão da Ucrânia, em março de 2022, a Rússia foi excluída do TEDH, mas as decisões do tribunal continuam sendo impostas ao país por acontecimentos anteriores a essa data.

Entre as organizações que levaram o caso ao tribunal estão a International Memorial e a Radio Free Europe/Radio Liberty, além de jornalistas, defensores dos direitos humanos, ativistas ambientais e observadores eleitorais.