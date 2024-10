Rússia convoca embaixador alemão para protestar por novo centro naval da Otan no Báltico

A Rússia convocou nesta terça-feira (22) o embaixador alemão em Moscou para protestar contra a abertura de uma base da Otan no mar Báltico, cujo objetivo declarado é coordenar as forças dos Estados-membros contra a Rússia.

"O embaixador alemão em Moscou foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores russo para receber um protesto contundente", disse a Chancelaria em comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Alemanha inaugurou na segunda-feira um centro de comando naval da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Báltico, com o objetivo de "coordenar as atividades navais" e dar à Otan "um panorama atualizado da situação marítima" na zona, indicou o Exército alemão.