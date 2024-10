PSG empata em casa com PSV (1-1) e segue sem convencer na Champions

O Paris Saint-Germain continua sem decolar na Liga dos Campeões, depois de empatar em 1 a 1 com o PSV Eindhoven nesta terça-feira (22), pela terceira rodada, no Parque dos Príncipes.

Com apenas quatro pontos conquistados até o momento, o PSG ainda está longe do 'Top 8' que classifica diretamente para as oitavas de final neste novo formato da maior das competições europeias de clubes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os holandeses saíram na frente aos 34 minutos com um gol do atacante Noa Lang e os donos da casa, após inúmeras chances perdidas que deixaram os torcedores desesperados, empataram no início do segundo tempo por meio do lateral-direito marroquino Achraf Hakimi (55').