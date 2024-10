O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pediu nesta terça-feira (22) à Rússia, durante uma reunião com o presidente Vladimir Putin, o retorno rápido da paz na Ucrânia, no âmbito da cúpula dos Brics na cidade russa de Kazan.

Latinos frustrados com os democratas abraçam Trump no estado crucial de Nevada

Frustrados com os democratas em questões como a economia e a imigração, muitos latinos do estado crucial de Nevada dizem que vão votar em Donald Trump nas eleições presidenciais americanas de novembro, um apoio que poderá ser decisivo para o republicano.

Funcionário do governo americano alerta contra drogas sintéticas em visita à Argentina e ao Uruguai

As drogas sintéticas ilícitas são uma ameaça mundial que os países devem enfrentar unidos, alertou um funcionário do governo dos Estados Unidos que rejeita sua legalização, durante uma visita à Argentina e ao Uruguai.

China e Vaticano renovam acordo sobre nomeação de bispos

A China e o Vaticano anunciaram, nesta terça-feira (22), a renovação por quatro anos do seu acordo histórico sobre a nomeação de bispos católicos no país asiático, uma nova etapa na aproximação entre Pequim e a Santa Sé.

'Comboios da vida': a desconhecida história de como mil crianças foram salvas do genocídio em Ruan

Em 1994, durante o genocídio contra a minoria tutsi em Ruanda, milhares de crianças órfãs ou separadas de suas famílias foram salvas graças aos "comboios da vida" de uma ONG suíça, uma história desconhecida e que vem à tona 30 anos depois.

Órfãos transformam horror em esperança 30 anos após o genocídio em Ruanda

Jeanne Allaire Kayigirwa estava certa de que morreria durante o genocídio em Ruanda, no qual a maior parte de sua família e amigos foram massacrados.

FMI prevê crescimento da economia mundial de 3,2% este ano e em 2025

A economia mundial vai crescer 3,2% este ano e no próximo, previu o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta terça-feira (22), optando pela prudência nas suas previsões devido à desaceleração em países emergentes como China, México e Rússia.

Previsões econômicas do FMI

Estas são as principais previsões econômicas publicadas nesta terça-feira (22) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2024 e 2025 por país.

EUA cresce e economia da Europa fica estagnada, adverte o FMI

Os Estados Unidos comemoram, a Europa nem tanto: as últimas previsões do FMI publicadas nesta terça-feira(22) mostram que a saúde da economia americana contrasta com a apatia da zona do euro, devido a crises recentes e a outros fatores mais profundos.

Carreira de 'influencer' chega à universidade na Irlanda

"Muitos pensam que ser 'influencer' é fácil, que basta publicar vídeos no TikTok. É muito mais que isso!", assegura Marta Hughes, aspirante a viver dessa profissão contemporânea e que se prepara para isso em uma universidade irlandesa.

Inteligência Artificial já é uma realidade em ficções televisivas

Substituir brevemente um ator doente ou acrescentar um plano de drone sem ter de voltar ao local são algumas das opções que a Inteligência Artificial (IA) permite nas produções de ficção em televisões e plataformas de streaming.

