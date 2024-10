Milei: 'Adoraria colocar o último prego no caixão do kirchnerismo, com Cristina Kirchner'

Em uma entrevista ao canal de notícias TN na noite do último domingo, 20, o presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que "adoraria colocar o último prego no caixão kirchnerismo com Cristina (Kirchner) dentro." Logo depois da declaração, a ex-presidente publicou um texto em sua conta no X, antigo Twitter, com o título "Então agora quer me matar também?". Em uma publicação em suas redes sociais na segunda-feira, 21, endereçada à Cristina Kirchner, Milei voltou a atacá-la, dizendo que ela não entendeu "uma simples metáfora".

No texto publicado em sua conta no X, Cristina disse que seria melhor, em vez de insultá-la, que Milei "encontrasse uma maneira de os argentinos voltarem a comer quatro vezes ao dia." Veja a postagem da ex-presidente abaixo.

A fala de Milei foi dada como resposta a uma pergunta do entrevistador a respeito das disputas internas do peronismo, principal opositor do seu governo, segundo o El País. "Não é um problema para mim, é um problema para a oposição", respondeu Milei. "Agora há também uma parte mórbida e é que eu adoraria colocar o último prego no caixão do kirchnerismo, com Cristina (Kirchner) dentro", afirmou.