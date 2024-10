Uma pessoa morreu e dezenas adoeceram nos Estados Unidos devido a um surto da bactéria Escherichia coli ligado a hambúrgueres servidos na rede McDonald's conhecidos como "Quarteirão", informaram os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nesta terça-feira (22).

O surto começou no fim de setembro e se estendeu a 10 estados do oeste, com a maioria dos 49 casos concentrados no Colorado e em Nebraska, segundo a agência de saúde.

A ação da rede de lanchonetes caiu mais de 8% em Wall Street nas negociações posteriores ao anúncio.