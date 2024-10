"Legalizar drogas sintéticas é legalizar um veneno", diz secretário dos EUA

Funcionário do governo americano alerta contra drogas sintéticas em visita à Argentina e ao Uruguai

Todd Robinson, secretário de Estado Adjunto para Assuntos Antinarcóticos e Aplicação da Lei, falou com a AFP em Montevidéu sobre a preocupação de Washington com a globalização das organizações criminosas e uma eventual irrupção na América Latina de opioides sintéticos como o fentanil, que tem feito estragos nos Estados Unidos.

As drogas sintéticas ilícitas são uma ameaça mundial que os países devem enfrentar unidos, alertou um funcionário do governo dos Estados Unidos que rejeita sua legalização, durante uma visita à Argentina e ao Uruguai.

Por isso, o governo de Joe Biden lançou uma coalizão global para combater as drogas sintéticas em julho de 2023.

O diplomata destacou o "compromisso" da Argentina com a iniciativa e considerou "uma ideia brilhante" a criação de um centro regional de inteligência para combater o tráfico de drogas sintéticas, anunciada em 15 de outubro pelo governo de Javier Milei.

A China, fonte dos precursores químicos usados para fabricar o fentanil que chega aos Estados Unidos a partir do México, ainda não aderiu à coligação, apesar de o presidente chinês, Xi Jinping, ter concordado em reiniciar a cooperação antidrogas durante uma reunião com Biden em novembro de 2023.

Também destacou a participação "ativa" do Uruguai na coalizão global, em aspectos como a melhoria da segurança portuária com a compra de novos scanners e a troca de informações com seus vizinhos.

Robinson declarou não ter provas da existência de laboratórios de fentanil na América do Sul. Mas lembrou que "grandes quantidades de outras drogas" passam pelos portos da Argentina e do Uruguai em direção à Europa, por isso considerou fundamental a cooperação entre os países.

"A Argentina está trabalhando em estreita colaboração com a Bélgica" e "membros da agência de segurança portuária do Uruguai viajarão à Europa para ver o que está sendo feito nesta área. Tudo isso é bom", disse.