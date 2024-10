Latinos frustrados com os democratas abraçam Trump no estado crucial de Nevada

Frustrados com os democratas em questões como a economia e a imigração, muitos latinos do estado crucial de Nevada dizem que vão votar em Donald Trump nas eleições presidenciais americanas de novembro, um apoio que poderá ser decisivo para o republicano.

A mudança ocorre em um mau momento para os democratas, que depois de dominarem as eleições presidenciais em Nevada desde 2008, chegam nestas eleições com uma vantagem de apenas meio ponto.

Essa desilusão a motiva a votar nos republicanos no dia 5 de novembro: "Acho que Trump pode mudar um pouco as coisas".

Em 2020, os republicanos ganharam terreno ao conquistar 32% do eleitorado latino, em comparação com 66% dos democratas.

Em 2012, 71% dos latinos nos Estados Unidos votaram no azul, a cor dos democratas, e 27% no vermelho, cor dos republicanos.

"Ele não irá contra os trabalhadores", diz o homem que durante a visita de Trump lhe explicou que muitos latinos o desprezam pela sua retórica anti-imigração.

Barajas não leva isso para o lado pessoal. E ele não é o único.

A maioria dos hispânicos nos Estados Unidos acredita que Trump não está falando deles quando acusa os migrantes de comerem animais de estimação dos americanos, de serem criminosos e de infectarem o sangue do seu país, de acordo com uma pesquisa do The New York Times deste mês.

- "Melhorar a comunicação" -

A chegada de Harris na campanha melhorou a tração dos democratas entre os latinos em comparação com Biden devido à questão da identidade.

"(Harris) é produto de pais imigrantes", diz Ricardo Fernández, de 54 anos, para quem os democratas precisam melhorar a sua comunicação com a comunidade.

"Muitos latinos não estão bem informados (...) sobre o que está em jogo aqui", afirma o empresário.

"Estamos falando de uma candidata que fala avidamente em ajudar a classe média e de um candidato (...) cujo plano é fortalecer os bilionários. Então, onde o latino vai ficar? Quantos latinos são milionários aqui nos Estados Unidos?", questiona.

