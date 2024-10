Iga Swiatek anuncia que jogará Copa Billie Jean King pela Polônia

Sem jogar desde o US Open, a número 2 do tênis feminino, Iga Swiatek, anunciou nesta terça-feira (22) que fará parte da equipe da Polônia na fase final da Copa Billie Jean King, que será disputada de 13 a 20 de novembro em Málaga, na Espanha.

"Vejo vocês em Málaga! Estou feliz em anunciar que vou jogar as finais da Copa Billie Jean King", escreveu Swiatek em suas redes sociais.

Dona de cinco títulos de Grand Slam, Swiatek não joga desde a derrota para a americana Jessica Pegula nas quartas de final do US Open, no início de setembro.