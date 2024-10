Harrods recebe mais de 250 pedidos de indenização por agressões sexuais cometidas por Mohamed Al Fayed

Depois que a ex-jogadora do Fulham, Ronnie Gibbons, acusou Al Fayed de agressões sexuais no início dos anos 2000, na semana passada, uma nova suposta vítima se juntou à lista nesta terça-feira: Bianca Gascoigne, filha do ex-jogador de futebol inglês Paul Gascoigne, que disse à Sky News ter sido sexualmente agredida pelo empresário egípcio.

Desde 2023, a Harrods "resolveu uma série de litígios com mulheres que acusaram Al Fayed de agressões sexuais no passado", afirmou a loja em comunicado.

Mohamed Al Fayed, empresário egípcio bilionário, dono da loja de departamentos e do clube de futebol Fulham, comprado em 1997, morreu no ano passado aos 94 anos sem ter enfrentado acusações.

"Desde a transmissão do documentário da BBC", em 19 de setembro, no qual cinco mulheres o acusam de estupro e várias outras de agressão sexual, "mais de 250 pessoas estão agora em negociações com a Harrods para chegar a um acordo diretamente com a empresa", observou.

No total, as agressões atribuídas a Mohamed Al Fayed na Harrods, assim como no Ritz e no clube de futebol, teriam ocorrido durante um período de quase trinta anos, entre 1979 e 2013, segundo a polícia.

A equipe de advogados "Justice for Harrods Survivors" (Justiça para Sobreviventes da Harrods, em tradução livre) disse à AFP em 11 de outubro que representa 116 mulheres de todo o mundo, algumas das quais eram menores de idade na época dos fatos.