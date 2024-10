Ex-atacante uruguaio Diego Forlán jogará torneio profissional de tênis

"Este ano teremos uma dupla IMPERDÍVEL: o tenista argentino Federico Coria (atualmente número 78 no ranking da ATP) e o ex-jogador de futebol uruguaio Diego Forlán", anunciou a organização do torneio em sua conta no Instagram.

Aos 45 anos, o ex-atacante da seleção uruguaia Diego Forlán voltará ao esporte profissional como tenista no Uruguai Open, torneio de categoria Challenger no circuito da ATP.

O ídolo uruguaio começou sua carreira no futebol no Independiente da Argentina e em 2002 se transferiu para o Manchester United, onde foi campeão da Premier League (2003) e da Copa da Inglaterra (2004).

O ex-atacante participou de torneios Masters de veteranos e a partir de novembro jogará profissionalmente formando dupla com Federico Coria, de 32 anos, irmão do capitão da Argentina na Copa Davis, Guillermo Coria.

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010 e campeão da Copa América pela 'Celeste' em 2011, Forlán foi jogador do Internacional de Porto Alegre entre 2012 e 2013, depois de passar por outros clubes da Europa como Atlético de Madrid e Inter de Milão. Em 2018, pendurou as chuteiras no Kitchee, de Hong Kong.

