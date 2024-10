Eurodeputados aprovam grande empréstimo à Ucrânia apoiado por ativos russos congelados

Desde o início da ofensiva da Rússia na Ucrânia, a UE congelou quase 210 bilhões de euros (227 bilhões de dólares, 1,29 trilhão de reais) de ativos pertencentes ao Banco Central russo.

Analistas calculam que 90% dos ativos estão registrados na organização internacional de depósitos Euroclear, com sede na Bélgica.

Os governos dos países do bloco já aprovaram a iniciativa e, após a votação desta terça-feira, o Conselho Europeu deve aprovar a regulamentação, que entrará em vigor no dia de sua publicação no Diário Oficial da UE.